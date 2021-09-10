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Haberler Gündem 3. Sayfa 6 gencin öldüğü kazada karar çıktı - Haberler
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Ankara'da 6 gencin öldüğü kazayla ilgili davada 2 sanığa hapis

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, arızalandığı için sağ şeritte duran TIR'a çarpan minibüste 6 gencin ölümüyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tali kusurlu bulduğu TIR sürücüsü Mustafa Savran'a 5 yıl, asli kusurlu bulduğu güvenliği sağlayan artçı aracın sürücüsü sanık Mehmet Lök'e 10 yıl hapis cezası verdi

6 gencin öldüğü kazada karar çıktı - Haberler
DHA

Kaza, 27 Ocak 2019´da Nallıhan ilçesi, Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Nallıhan'da yaşayan ve gezmek için Beypazarı´na giden 6 gencin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre, minibüsü kullanan Furkan Minaz (20), Muhammet Halil Arslan (22) ve Ömer Selman Kapalen (20) kaza yerinde; Kemal Öz, Ömer Öz ve Ahmet Eren Keskin ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANDI

Kazanın ardından TIR sürücüsü Mustafa Savuran ile yoldaki güvenliği sağlamakla görevli artçı aracın sürücüsü Mehmet Lök gözaltına alındı. Her 2 sürücü de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında serbest bırakılan her iki sürücü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklarla kazada ölen 6 kişinin yakınları katıldı.

Her 2 sanık da suçsuz olduklarını, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaza öncesi TIR´ın arkasında ışıklı işaretlerle güvenlik önlemi almadığı tespit edilen artçı aracın sürücüsü Mehmet Lök´ü asli kusurlu bularak 10 yıl, tali kusurlu bulduğu TIR sürücüsü Mustafa Savran´ı da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Lök´ün ehliyetine 2 yıl, Savran´ın ehliyetine 1 yıl el koyulmasına karar veren mahkeme, her 2 sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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