AA

Festival kapsamında atölyeler ve söyleşilerin yanı sıra Karagöz sanatçıları tarafından çeşitli gösteriler sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Esenler Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Güngören Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Beykoz Belediyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Laf ajansın destek verdiği festival, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız" olarak tescil edilen Karagöz sanatını daha görünür kılmayı hedefliyor.

6. İstanbul Karagöz Festivali, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünün sahibi olan ve bu yıl vefat eden Karagöz sanatçısı Alpay Ekler'e ithaf ediliyor.

Festivale katılan sanatçılar arasında Göher Ergün, Özgür Atkın, Alican Balakin, Alican Balakin, Serkan Balakin, Deniz Karalar ve Sibel Tomaç yer alıyor.

Festival programına, Karagöz Festivali'nin sosyal medya hesaplarından ve "www.karagozfestivali.com" adresinden erişilebiliyor.