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6 kırlangıcı şırıngayla besliyor

Bursa´da yuvada anneleri ölen 6 kırlangıç yavrusunu, 50 yaşındaki hayvansever Fatma Terkenli sahiplendi. Sıcak su torbasıyla yavruların vücut ısılarını dengeleyen Terkenli, hazırladığı mamayı yavrulara şırıngayla yedirmeye başladı

6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesi´nde oturan bir kişi, evinin bacasının üzerinde yumurtlayan kırlangıcın yuvada öldüğünü ve 6 yavrusu olduğunu görerek durumu itfaiyeye bildirdi.

DHA'nın haberine göre gelen itfaiye ekipleri, yavruların olduğu kırlangıç yuvasını bacadan aldı.

Yavru kırlangaçları, İnegöl Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi Fatma Terkenli, sahiplendi.

Yavruların soğuktan ölmemesi için yanlarına sıcak su torbası koyan Terkenli, beslenmeleri için özel mama hazırladı. Terkenli mamayı yavru kuşlara şırınga ile yedirmeye başladı.

Yuva sıcaklığı ve yavruların beslenmeleri için yoğun çaba harcayan Terkenli, "Yavrulara bebek gibi bakıyorum" dedi.

'TEK TEK BESLİYORUM'

Kuşlara bakım sürecini anlatan Fatma Terkenli, "Dernek üyeleri olarak pandemi sürecinde doğa hayvanlarını besleme çalışması yapıyoruz. Ramazanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün itfaiye ekipleri, annesi ölmüş olan yavru kırlangıçları kurtardılar. Ben de hayvansever olarak 6 yavruyu sahiplendim. Kırlangıçlara bakmak için bir veterinerden destek aldım. Mamalarını hazırlayıp, enjektör ile tek tek besliyorum. Daha yeni yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapıyorum. Bebek gibi bakıyorum onlara. İnşaallah yaşarlar, büyürler de doğaya salarız" dedi.

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