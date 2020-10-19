6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar

AA

Koçak ailesinin Ulaş ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hacımirza köyünde 6 kuşaktır devam eden muhtarlık serüveni, 1945 yılında büyük dedeleri Abdullah Koçak'la başladı.

Bu tarihten itibaren köyün bütün sıkıntılarını el birliğiyle çözüme kavuşturan aile, köy sakinlerinin desteğiyle 75 yıldır muhtarlığı elinde tutuyor.

Ailenin son muhtarı 36 yaşındaki Ömer Koçak da köye 20 yıl hizmet eden babası Abdullah Koçak'tan devraldığı muhtarlığı devam ettiriyor.

Ömer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1945 yılında en büyük dedemizle başlayan muhtarlık, kuşaktan kuşağa devam ederek köylünün de desteğiyle bu zamana kadar geldi. Babam 1999 yılında muhtarlığı devraldıktan sonra 20 sene bu köye hizmet etti. Ondan da muhtarlık bana geçti." diye konuştu.

- Babasından devraldığı bayrağı oğluna devretmek istiyor

Babasından devraldığı görevi, daha çok çalışarak oğlu Abdullah Koçak'a devretmek istediğini anlatan genç muhtar, köy sakinlerinin kendisine ve ailesine büyük destek verdiğini belirtti.

Babasının gösterdiği yoldan ilerleyerek köylünün en küçük sorunuyla bile yakından ilgilendiğini dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Biz mesela bir sorunu masa başında, kağıtla mühürle değil de köylüyle sahada çözüyoruz. Yeri gelir traktörümü alır tarlalarında onlara yardım ederim. Bahçesi sürülecekse gençleri toplar gider süreriz. Yani bizim köyde sürekli yardımlaşma ve destek var. O yüzden bu 75 yılda hiçbir kopukluk olmamış. İnşallah böyle de devam edecek. Köylümüzden de Allah razı olsun, bize maddi, manevi her konuda yardımcı oluyorlar. Köyün çok şükür şu an hiç bir sorunu yok."

Köyde 1999 yılından itibaren 4 dönem muhtarlık yapan 65 yaşındaki baba Abdullah Koçak ise seçimlerin hiçbirisinde karşısına aday çıkmadığını söyledi.

Ailede muhtarlık yapanların isimlerinin ise ağırlıklı olarak Abdullah ve Ömer olduğuna dikkati çeken Koçak, "Benim dedem Abdullah, babam Ömer, benim adım yine Abdullah, oğlum şimdiki muhtar Ömer, torunum var onun ismi de Abdullah. İnşallah bu durumun gelecekte de böyle devam etmesini umuyoruz." dedi.

Koçak ailesi fertlerinin hiç kimsenin kalbini kırmadan bütün sorunlara koştuğunu anlatan köy sakinlerinden 71 yaşındaki Ömer Ebinç ise bu nedenle kendilerini desteklediklerini kaydetti.