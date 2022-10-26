6'lı masa toplantısına "BAE" ertelemesi 0:00 / 0:00

6 Kasım'da yapılması planlanan 6'lı masa toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dolasıyla ileri tarihe ertelendi.

6'lı Masanın ikinci tur toplantıları 2 Ekim'de başladı. CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda bundan sonra toplantıların 15-20 günde bir yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu karar henüz hayata geçirilemedi. Öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahati ve 30 Ekim'de Saadet Partisi'nin olağan kongresi nedeniyle Ekim ayı içinde toplantı yapılamadı.

Kasım ayının ilk pazar günü olan 6 Kasım'da toplantının gerçekleştirilmesi yönünde ayarlamalar yapıldı. Ancak bu tarihte de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir panele katılacak olması nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Davutoğlu'nun 3-6 Kasım tarihlerinde eski başbakanlar ve dışişleri bakanlarının davet edildiği bir panele katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği öğrenildi.