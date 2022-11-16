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6'lı masada CHP'ye başörtüsü önerisi

Pazartesi günü 6'lı masa 8. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bazı liderlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifine destek vermesinin CHP için bir kazanım olabileceği yönünde öneride bulunduğu belirtildi

6'lı masada CHP'ye başörtüsü önerisi
6'lı masada CHP'ye başörtüsü önerisi
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6 Parti DEVA Partisi ev sahipliğinde 8. kez toplandı. Yaklaşık 7 buçuk saat süren toplantının en önemli başlıklarından birisi AK Parti'nin başörtüsü teklifi oldu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, toplantı sonrasında yapılan açıklamada temel hak ve özgürlüklerin siyasi kavga konusu olmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"Anayasayı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda tüm liderler de tek tek görüş beyan etti. Bazı liderlerin başörtüsü teklifine evet demesinin CHP için bir kazanım olabileceği yönünde öneride bulunduğu belirtiliyor. CHP liderinin ise daha önce teklife hayır diyecekleri yönünde açıklama yaptıklarını hatırlattığı, ancak yine de teklifin içerini görmek istediklerini söylediği kaydedildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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