Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

6 Mayıs İstanbul planlı elektrik kesintisi duyuruları... AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbulluların gündeminde 6 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri var. İstanbullular, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek elektrik kesintilerini merak ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi duyurularını paylaştı. 6 Mayıs AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

6 Mayıs İstanbul planlı elektrik kesintisi duyuruları... AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Tam kapanma tedbirleri kapsamında evlere kapanan İstanbullular, 6 Mayıs 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 6 Mayıs elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 6 MAYIS

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

6 MAYIS AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 6 MAYIS

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

#link#https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/#6 MAYIS 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ#kirmizilink#

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Zeytinburnu'nda bina çöktü!
GÜNDEMZeytinburnu'nda bina çöktü!
YUMRUKLU DEHŞET! Son dakika: Motokuryeye maganda şoku - VİDEO
GÜNDEMMotokuryeye maganda şoku!
AŞI RANDEVU ALMA: İlk ve ikinci aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu iptal etme nasıl yapılır?
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
BACANAK CİNAYETİ! Son dakika: 2 bin lira için! Bacanak cinayeti! - VİDEO HABER -
GÜNDEM2 bin lira için! Bacanak cinayeti!
İçişleri Bakanlığı market genelgesi nedir? Marketlerde satılması yasak ürünler nedir?
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı market genelgesi nedir?
OPERASYON! Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı!
GÜNDEMEren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı!
Kolombiya nerede? Kolombiya hangi kıtada? Kolombiya nüfusu kaç?
GÜNDEMKolombiya nerede?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika haberi Kuzey Irak'ta toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMKuzey Irak'ta toplam 70 terörist etkisiz hale ...
DİKKAT! Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Güvenli Instagram'ın detayları
GÜNDEMEmniyet açıkladı! Güvenli Instagram kullanımı için ne ...