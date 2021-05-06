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HaberlerGündem6 Mayıs Market saatler: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, ŞOK, BİM) kaça kadar açık
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6 Mayıs Market saatler: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, ŞOK, BİM) kaça kadar açık?

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma kapsamında marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak konusu oldu. Temel ihtiyaçları için markete gitmesi gereken vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 17 günlük sokağa çıkma genelgesinde marketlerin mesai saatleri vatandaşlarla paylaşıldı. 6 Mayıs marketler kaçta açılıyor? 6 Mayıs Zincir Market saatleri: A101, BİM, ŞOK, MİGROS kaçta kapanıyor? Market saatleri

6 Mayıs Market saatler: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, ŞOK, BİM) kaça kadar açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Tam kapanma kararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Nisan SAAT 19.00'da başlayan tam kapanma süresi ile ilgili kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Tam kapanmada marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 6 Mayıs 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

TAM KAPANMA KAPSAMINDA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAPSAMINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

BİM PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

A101 PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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