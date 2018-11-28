Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor"projesi kapsamında, 27 Kasım'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonu'nda bir panel düzenledi. Panel, Çorlu TSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sisteme yatırım yapmaya devam etmemiz geriyor ki, git gide yaşam ömrü uzayan toplumumuzda yaşam kalitesini artırabilelim. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15’inci yılını geride bırakan BES’teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL’ye, katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulduğunu belirten Türkölmez, tasarruf etmekten başka şansımızın bulunmadığını da söyledi.

YÜK PAYLAŞILABİLİR

OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların GSYH’lerin basit ortalamada %50’sini bulduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2,5 olduğunu dile getiren Türkölmez, konuşmasına şöyle devam etti: “Otomatik Katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama. Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığını. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda hadi gelin işveren katkısı yapalım dediğimizde aslında bir ek yük geliyor. Ancak, işverenlere ek yük getirmeden de Otomatik Katılım sisteminde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var.”

Türkölmez, Otomatik Katılım sisteminde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.

SON FAZ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası ile Çorlu Ticaret Borsası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde Türkölmez, 5–9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi.

Türkölmez,konuya ilişkin şu önemli açıklamalarda bulundu: “5 – 9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz. Nisan 2019’da Otomatik Katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek.”

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