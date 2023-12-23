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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 milyon liralık gaspın faili yakalandı

        6 milyon liralık gaspın faili yakalandı

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, döviz bürosu çalışanını gasbedip, 6 milyon TL'yi alarak kayıplara karışan 4 şüpheliden Azerbaycan uyruklu V.V., üzerindeki Gürcistan'a ait sahte kimlik ile Erzincan'da yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 02:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:02
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        6 milyon liralık gaspın faili yakalandı
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        Kuyumcukent'te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı, parayı aldıktan sonra araçları ile Bahçeşehir'e doğru yola çıktı.

        CAMLARI KIRIP PARALARI ALDILAR

        Bu sırada kendilerini takip eden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen 4 kişi, paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırıp, içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        SAHTE GÜRCİSTAN KİMLİĞİYLE YAKALANDI

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Üzerinde Gürcistan kimliği bulunan kişinin yapılan incelenmesinde; kimliğin sahte olduğu belirlendi. Sahte seyahat giriş belgesi taşıdığı tespit edilen şüphelinin yapılan sorgusunda Azerbaycan uyruklu V.V. olduğu ortaya çıktı.

        GASP OLAYININ FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Azerbaycan uyruklu V.V.´nin İstanbul Bahçelievler´de 6 milyon TL'nin gasbedilmesi olayının faili olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin ayrıca, 'silahlı yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 2 adet aranma kaydı ile 'yol kesmek suretiyle ya da konutla iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Azerbaycan uyruklu V.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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