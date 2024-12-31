Milli Piyango yılbaşı çekilişinde sıra 6 milyon TL'lik ikramiyeyi kazandıran şanslı sayılara geldi. Yeni yılın büyük ödüllerinden biri olan 6 milyon TL'nin çıktığı bilet ve numaraları belli oldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 6 milyon TL kazandıran sayılar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...