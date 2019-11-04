6'ncı filmini tamamladı

Ozan Açıktan, 'Çok Filim Hareketler Bunlar' ile başladığı sinema filmi yönetmenliğinde 'Sen Kimsin', 'Silsile', 'Annemin Yarası' ve 'Aile Arasında'ya imza attı. Açıktan'ın gösterimde olduğu sıralarda izleyicilerden ilgi gören bu filmleri Netflix'te yayınlanacak. Habertürk'ten Yaren Gençer'in haberine göre Ozan Açıktan, şu günlerde bir yolculuk hikâyesini beyazperdeye taşıyacağı PTOT Yapım'ı filminin gösterim öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Filmde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger paylaştı.