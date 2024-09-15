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        Haberler Gündem Güncel 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Antalya'da çalıştığı 6 katlı inşaatın çatısından 1'inci kata düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:56
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        6'ncı kattan düşerek can verdi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde işe yeni girdiği öğrenilen Ahmet Çekener, Altıntaş Mahallesi 3139 Sokak'taki 6 katlı inşaatın çatısından dengesini kaybederek 1'inci kata düştü.

        Çekener'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ahmet Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Antalya
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