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        Haberler Gündem Güncel 6 Şubat depremlerinde 4 gün kaldığı enkazdan kurtuldu, cinayete kurban gitti | Son dakika haberleri

        6 Şubat depremlerinde 4 gün kaldığı enkazdan kurtuldu, cinayete kurban gitti

        İstanbul Bayrampaşa'da eşi ve kızını tabancayla öldüren Seydi Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin ardından emniyete giderek teslim olan Şahin ifadesinde, olay günü eşi ile kızıyla boşanma davasını konuştuklarını ve bu konu üzerinde anlaşmazlık yaşadıklarını belirterek "Aramızda tartışma kavgaya dönüştü. Ateş ettim" dedi. Öte yandan Şahin'in katlettiği eşi Nazime Şahin'in 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:40
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        Depremde 4 gün kaldığı enkazdan kurtuldu, cinayete kurban gitti
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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Bayrampaşa'da Seydi Şahin'in, ayrı yaşadığı eşi Nazime Şahin ve kızı Fatma Nur Şahin'i tabancayla öldürdüğü cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

        Olay dün, 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi, Büyük Marmara Sokak'ta, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

        Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin'in (29) yanına geldi.

        Eşinin ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı. Anne ve kızı hayatını kaybederken, Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

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        "TARTIŞTIK ATEŞ ETTİM"

        Cinayet Büro Amirliğine getirilen Seydi Şahin'in ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Nazime Şahin'in ayrı yaşadığı eşi Seydi Şahin ile bir süre önce tartıştıktan sonra İstanbul’da yaşayan kızının yanına geldiği, şüphelinin geri dönmesi için Nazime Şahin'e uzun süredir ısrar ettiği öğrenildi.

        Bunun üzerine İstanbul’a gelen Seydi Şahin konuşmak için Nazime Şahin ile biraraya geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Seydi Şahin önce ayrı yaşadığı eşini ardından da kızını silahla öldürdü.

        Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve 2 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı ruhsatsız 9 mm çapındaki silah ise incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

        4 GÜN ENKAZDA KALMIŞ

        Olayla ilgili yapılan çalışmada hayatını kaybeden Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da, 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Şüpheli Seydi Şahin işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #bayrampaşada kadın cinayeti
        #istanbul
        #Deprem
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