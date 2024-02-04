6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 Salı resmi tatil mi, okul var mı?
6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Ülkemizi derinden etkileyen ve hala yaraları sarılmaya çalışılan depremlerin yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda "6 Şubat resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat'ta okulların var olup olmadığına ilişkin son dakika gelişmeler...
6 Şubat'ta ülkemizin en acı günlerinden biri yaşandı. Tüm Türkiye'yi üzen deprem felaketinin üzerinden bir sene geçti. MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6 Şubat tarihinin tatil edilmesini talep etmesiyle "6 Şubat resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...
6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Deprem bölgesinde ya da Türkiye genelinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama bulunmuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.