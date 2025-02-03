Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat'ta okullar tatil mi, ders var mı?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 'Asrın Felaketi' olarak nitelenen depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Birçok ili vuran ve binlerce can kaybının yaşandığı depremlerin ardından geçtiğimiz yıl bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda bu yıl 6 Şubat Perşembe günü okulların durumuna ilişkin gözler valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" İşte detaylar...
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi birçok ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 2 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği depremler sebebiyle geçtiğimiz yıl bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki, "6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar var mı?" İşte 6 Şubat okulların durumu...
6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri okullar tatil edildiğini açıklamıştı.
6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:
"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. Yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.