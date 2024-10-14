Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.