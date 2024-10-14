6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama
6 ilde düzenlenen Kuyu-34 ve Kuyu-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheliden 91'i tutuklandı, 24'ü için adli kontrol şartı getirildi
Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.