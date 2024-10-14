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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama

        6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama

        6 ilde düzenlenen Kuyu-34 ve Kuyu-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheliden 91'i tutuklandı, 24'ü için adli kontrol şartı getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 07:55
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        6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama
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        Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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