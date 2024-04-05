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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 6 Süper Lig ekibi PFDK'da! - Futbol Haberleri

        6 Süper Lig ekibi PFDK'da!

        TFF Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı 6 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:26
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        6 Süper Lig ekibi PFDK'da!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.

        Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

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