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        Haberler Gündem Eğitim 6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

        6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 6 üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 03:50 Güncelleme: 24.12.2024 - 03:50
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        6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
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        6 üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak. Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

        Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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