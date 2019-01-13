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Hatay'ın İskenderun ilçesinde merdivenden düştüğünü söyleyip hastaneye götürdüğü oğlunu döverek öldürdüğü ortaya çıkan babanın ifadesinde, oğlunu süpürgenin demir sapı ile dövdükten sonra kalp masajı yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve bir süre önce boşandığı Gülistan Özger’denÖzger’den olan Mertcan (6) isimli oğlunu 3 Ocak günü merdivenden düştüğünü söyleyerek hastaneye götürdü. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alındığında poposunda morluklar tespit edildi. Bunun üzerine baba polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda baba ödevini yapmadığı için oğlunun poposuna tokat attığını söyledi. Polis bu bilgi üzerine soruşturmayı derinleştirdiğinde babanın oğlunu ödev yapmadığı için süpürgenin demir sapı ile öldüresiye dövdüğünü ortaya çıkardı.
Baba gözaltına alınırken çocuk, olaydan 4 gün sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olaydan sonra tutuklanan babanın ifadesi ise polisleri bile şok etti. Babanın ifadesinde, oğlunu ders çalıştırmak istediğini ancak çalışmayınca süpürgenin demir sapı ile onu dövmeye başladığını bir süre sonra dudakları moraran oğlunun yere düştüğünü belirterek, "Oğlum yere düşüp hareketsiz kalınca, korkup ona kalp masajı yaptım. Ancak hiç hareketlenmedi. Bunun üzerine kucağıma aldım. Kusmaya başladı sonra 112 geldi hastaneye götürdüm. Orada korkup dövdüğümü söylemeyip merdivenden düştü dedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
ZİNCİRLEME ŞİDDET UYGULAMIŞ
Bu arada, zanlının eşi, diğer çocuğu ve annesinin de ifadeleri alındı. Yapılan görüşmelerde zanlının eşine ve diğer çocuklarına da sürekli şiddet uyguladığı, eşinin de bu yüzden ondan ayrıldığı belirlendi. Annesinin alınan ifadesinde de oğlunun kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Zanlının ayrıca 10'a yakın suç kaydı olduğu, eski eşini tehdit ederek çocuklarının velayetini aldığı belirlendi.
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