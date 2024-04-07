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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yıl önce jandarma karakolundan firar eden uzman çavuşun kemikleri bulundu

        6 yıl önce jandarma karakolundan firar eden uzman çavuşun kemikleri bulundu

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 6 yıl önce jandarma karakolundan firar eden uzman çavuşun kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:28 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:28
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        Altı yıl önce firar etmişti: Kemikleri bulundu
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        İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 6 yıl önce Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uzman Çavuş M.F.'ye ait kemikler, bir çoban tarafından bulundu. Bölgede inceleme yapan jandarma, M.F.’nin firar ettiği sırada yanında taşıdığı otomatik silahı da kemiklere yakın bir bölgede buldu.

        ​İddiaya göre, Kemalpaşa ilçesine bağlı Ansızca Mahallesi’nde keçilerini otlatan bir çoban, dolaştığı sırada otların arasında insan kemiklerine rastladı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, jandarma üniforması, cep telefonu ve kimlik buldu. Ayrıca, kemiklerin yakının da ise Mp5 otomatik silah bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamından, insan kemiklerinin 2018 yılında Ulucak Jandarma Karakolu’ndan firar eden uzman çavuş M.F.’ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inceleme sonrasında, insan kemikleri ve jandarma üniforması İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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