60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve yabancı sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, milyonlarca dolarlık ihracat anlaşmalarına imza atıldı
Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan HOSTECH by TUSİD, “23.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”, 24-28 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy‘de yapıldı. CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve TUSİD (Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) iş birliği ile düzenlenen fuara 60 farklı ülkeden alım heyeti katılırken, ziyaretçi sayısı 60 binin üzerinde kişiye ulaştı. Fuarda, Türkiye’de lider konumundaki firmalar ile dünyanın en önemli üreticilerinin de aralarında bulunduğu 800 firma yer aldı.
Fuarda bütün salonların dolduğunu kaydeden Öztiryaki, yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni ihracat bağlantısının gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Dernek olarak tüm network'lerini birleştirdiklerini ve bir havuzun içine koyduklarını ifade eden Öztiryaki, misafirlerin bu havuz içerisinden Türkiye'ye davet edildiğini ve Ekonomi Bakanlığı'nın da destek verdiğini söyledi.
yurtdışından çok sayıda misafir ağırladıklarını söyledi. Fuardaki yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısını geçtiğini ifade eden Keserli, "Yurt dışından sektörümüzle ilgili firmaları fuara davet ettik, bir çoğu katılım gösterdi. Standımız her gün doldu. Yurtdışına 4 tane proje sattık. Bu fuar bir yıl İtalya’da bir yıl Türkiye’de düzenleniyor. Seneye Milano’da düzenlenecek Expo fuara katılacağız." dedi.
İtalyan pizza fırını üreticisi Morella Fonni yetkilisi William Capraro fuara 14'üncü kez katıldıklarını belirterek, "Bu bizim için büyük bir fırsat. Çok uzun zamandan beri fuarı ziyaret ediyoruz ve katılmaktan da çok memnuniyet duyuyoruz. Fuar sayesinde yeni iş ortaklılıkları kuruyoruz en önemlisi yeni distribütörlerimizi keşfediyoruz. Türkiye'de özellikle HORECA (Hotel-restaurant-cafe) sektörü çok hızla büyüyor. Bu anlamda Türkiye bizim kendimizi tanıtmamız ve göstermemiz için büyük bir kapı açıyor." diye konuştu.
Foodics Satış Yöneticisi Sefa Biçer Türkiye’de ilk kez fuara katıldıklarını ve çok ciddi bir yabancı ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle Arap ülkelerinden çok sayıda kontağımız oldu. Türk işadamları ve restaurant sahipleriyle birçok görüşme gerçekleştirdik. Fuar, bağlantılarımıza alt yapı oluşturmamız adına da çok faydalı oldu." dedi.
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