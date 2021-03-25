AŞILAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Bilim Kurulu toplantısında aşı programındaki gelişmelerin ele aldığını belirten Bakan Koca, “Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı.

Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.