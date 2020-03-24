600 bin tıbbi eldiveni sağlık ekiplerine hibe etti

AA

Ankara'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenen sağlık ürünleri satışı yapan bir firmanın sahibi, polis ekipleri aracılığı ile 600 bin tıbbi eldiveni İl Sağlık Müdürlüğüne hibe etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahte dezenfektan ve sağlık malzemesi üreten yerlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve sağlık malzemesi üreten firmalara yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında denetlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğu belirlenen firmalardan birinin sahibi olan iş adamı Burhan Güzel, vatandaşa verilen hizmetler sırasında sağlık ekiplerinin kullanımına sunulmak amacıyla firması tarafından üretilen 600 bin tıbbi eldiveni hibe etmek istediğini belirtti.

Güzel'e yardımcı olan polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek tıbbı malzemenin ilgililere ulaştırılmasını sağladı.

Ülke olarak içinden geçilen zor günlerde devlete imkanları çerçevesinde destek olmak istediğini aktaran Güzel, malzemelerin ulaştırılmasındaki yardımlarından dolayı Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.