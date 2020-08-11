600 litre etil alkol ele geçirildi - ESKİŞEHİR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslerde sahte içki üretildiğini tespit etti.Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliye ait araçta yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 600 litre etil alkol ve 350 aroma kiti ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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