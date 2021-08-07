İHA

Av merakıyla tanınan II. Beyazıt Çatalca’daki Kalfaköy'ün coğrafyasını çok beğenmesi üzerine, mahalleye bir av köşkü ve bir köy hamamı yaptırdı.

İHA'nın haberine göre Horasan Türkleri tarafından Halife Köy adı ile kurulan, ardından cumhuriyetin ilk yıllarında Kalfaköy olarak değiştirilen köyde birçok tarihi eser günümüze kadar ulaştı. Fakat 2. Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi hamam defineciler tarafından talan edildi.

Yaklaşık 600 yıllık olan tarihi hamamın yıkık bir durumda olması ve defineciler tarafından talan edilmesine köylülerin tepkisine yol açtı.

Harabeye dönmüş tarihi hamamın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi hamamın yıkık bir durumda olmasına sitem eden genç köy sakini Umut Çoban, ”II. Beyazıt buraya ava gelirmiş. Avdan sonra yıkanmak için buraya hamam yaptırmış. Avdan sonra hamama gider duş alırmış. Altından kazanı varmış, defineciler bu durumu duyunca buraya altın aramaya geliyorlar. Bundan 2 sene önce bu altın kazanı buradan çıkarıyorlar. Kaçak yollarla götürüp satıyorlar. Hamamın duvarları, güzel bir şekilde restore edilmişti. Defineciler her tarafı yıkmışlar” şeklinde konuştu.