Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi

Çatalca Kalfaköy’de bulunan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi hamamın bakımsız ve harabeye dönmüş olması köy halkının tepkisini çekiyor. 2 yıl önce yaklaşık 100 kiloluk altın kazanı çalan definecilerin tahrip ettiği tarihi hamam havadan drone ile görüntülendi

600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi
İHA

Av merakıyla tanınan II. Beyazıt Çatalca’daki Kalfaköy'ün coğrafyasını çok beğenmesi üzerine, mahalleye bir av köşkü ve bir köy hamamı yaptırdı.

İHA'nın haberine göre Horasan Türkleri tarafından Halife Köy adı ile kurulan, ardından cumhuriyetin ilk yıllarında Kalfaköy olarak değiştirilen köyde birçok tarihi eser günümüze kadar ulaştı. Fakat 2. Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi hamam defineciler tarafından talan edildi.

Yaklaşık 600 yıllık olan tarihi hamamın yıkık bir durumda olması ve defineciler tarafından talan edilmesine köylülerin tepkisine yol açtı.

Harabeye dönmüş tarihi hamamın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi hamamın yıkık bir durumda olmasına sitem eden genç köy sakini Umut Çoban, ”II. Beyazıt buraya ava gelirmiş. Avdan sonra yıkanmak için buraya hamam yaptırmış. Avdan sonra hamama gider duş alırmış. Altından kazanı varmış, defineciler bu durumu duyunca buraya altın aramaya geliyorlar. Bundan 2 sene önce bu altın kazanı buradan çıkarıyorlar. Kaçak yollarla götürüp satıyorlar. Hamamın duvarları, güzel bir şekilde restore edilmişti. Defineciler her tarafı yıkmışlar” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Apartman bahçesinde bulundu... 9 bin yıl korunmuş - Haberler
YAŞAM Apartman bahçesinde bulundu... 9 bin yıl korunmuş
Cesur kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi
YAŞAM Aileyi korumak istedi! Ayıya böyle kafa tuttu
Eşsiz doğa harikası Zinav Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
YAŞAM Derin yarıklar şaşırtıyor, keşfedilmeyi bekliyor
Sulama yaparken fark edip önüne et bıraktılar! "Şaştık kaldık" - Haberler
YAŞAM Sulama yaparken fark edip önüne et bıraktılar! ...
2022 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
YAŞAM Beklenen takvimden ilk görüntüler
Bozkırın ortasında doğa harikası!
YAŞAM Bozkırın ortasında doğa harikası!
6 Ağustos On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (7 Ağustos 2021)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
TATİL KEYFİ| Son dakika: Habertürk hafta sonu eki yayında! (18 Temmuz)
YAŞAM Hafta sonu dopdolu
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 6 Ağustos 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAM On Numara'da kazandıran numaralar...