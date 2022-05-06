Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

Yaklaşık 600 yıl önce kurulan, bir dönem köle pazarı olarak kullanılan Kurmi Çarşısı, günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı tarihi mekanların başında geliyor

AA
  • 01
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Nijerya'nın antik şehirlerden biri olan Kano'da bulunan tarihi Kurmi Çarşısı uzun yıllardır varlığını koruyor.

     
  • 02
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Batı Afrika ticaret yolu üzerinde önemli yeri olan Kurmi Çarşısı, yüzyıllardır sadece Nijerya değil Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerden birçok tüccar ve gezginin sık uğradığı pazarların başında geliyor.

     
  • 03
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Yaklaşık 600 yıl önce kurulan Kurmi Çarşısı, geçmişte kölelerin alınıp satıldığı yer olarak kullanılırken günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı bir pazar konumunda.

     
  • 04
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Dar ve düzensiz sokakların, yüzlerce küçük dükkanın bulunduğu çarşı, adeta geçmişten bir esinti getiriyor. Nijerya'nın tarihi çarşısında her bir sokakta farklı ürünler satılıyor. Bazı sokaklarda baharatlar, bazılarında da geleneksel elbiseler ve takılar müşterilerini bekliyor.
  • 05
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Geçmişte Sahra Altı Afrika'da tüccarların uğrak yeri olan Kurmi, bugün yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
  • 06
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    "15. YÜZYILDA DEPOLAMA MERKEZİ OLARAK KURULDU"

    Kurmi Çarşısı Başkanı Alhaji Abdullahi Maikano, yaptığı açıklamada, çarşının Sahra Altı Afrika ticaretinin genişlemesinin ve Kano'da artan ticari faaliyetleri için 15. yüzyılda depolama merkezi olarak kurulduğunu söyledi.

     
  • 07
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Şehrin Jakara bölgesinde inşa edilen bu çarşıda ilk zamanlarda takas yoluyla ticaret yapıldığını aktaran Maikano, bu dönemde Afrika kıtasının farklı ülkelerinden tüccarlar geldiğini dile getirdi.
  • 08
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

    Uzun yıllarca çarşının işletildiğini anlatan Maikano, "Bu çarşıyı 1926'da dönemin Kano Emiri Abdullahi Bayero yeniledi. Bayero, çarşıda dükkanlar ve eşek istasyonu gibi yerler kurdu" ifadesini kullandı.

     
  • 09
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı
  • 10
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı
  • 11
    600 yıllık pazar: Kurmi Çarşısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.