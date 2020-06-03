61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - İSTANBUL

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 4-28 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de gerçekleştirilen 6 operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 61 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 2 kamyonet ile 1 minibüse de el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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