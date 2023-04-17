AA'da yer alan habere göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi ile Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 3 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı için aralarında daha önce 61 kez mühürlenen iş yerinin de bulunduğu 3 adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 171 kişiye para cezası verildi.

Şüpheli A.Ç, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Egemenlik Mahallesi'ndeki adresin jandarma tarafından daha önce kumar oynatıldığı için 61 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Ayrıca diğer iş yerlerinden birinin 13, diğerinin de 10 kez aynı suçtan mühürlendiği belirtildi.

Fotoğraflar: İHA