Arkadaşlarıyla sıklıkla geldiklerini kaydeden Zeynep Nur Yıldız, "Bence, bir kütüphane açmak, bin cezaevi kapatmaktır. Suçluları cezalandırmak için yapılan bir yerin şimdi iyi bir amaca hizmet etmesi çok anlamlı bir şey. Burada ders çalışmak, zaman geçirmek çok etkileyici. Bizim bugün oturduğumuz yerlerde geçmişte mahkumlar vardı. Belki daha iyi imkanlara, eğitime sahip olsalar suçlu durumuna düşmezlerdi. Burada olmanın çok farklı bir hissiyatı var. İbret almak gerekiyor." dedi.