63 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 63 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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