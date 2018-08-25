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Tekerlekli sandalyesiz sahneye adım atan Mehmet Ali Erbil, "Ciddi bir yürüme sıkıntısı yaşıyorum. O gece de çok sıkıntım vardı. Ama bu gece sahnede hastalığı bir kenara bırakıp, yine eski Mehmet Ali olarak, espri yapan güldüren adam olarak olmak istedim” diyerek sahneye bornozla çıktı.