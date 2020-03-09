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65 gündür kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - TUNCELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekiplerin botlarla göl yüzeyinde arama yapması- Kıyıya yanaşan bottan ekiplerin inmesi- Ekiplerin bölgedeki bekleyişi- Jandarma personelinin iz takip köpeğiyle arama yapması

Tunceli'de 65 gündür kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor- İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla görevlendirilmelerinin ardından kente gelen 4 kişilik özel ekip de Doku'yu bulmak için çalışmalar yürütüyorTUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iz takip köpeğiyle katıldı.Baraj gölündeki suda görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler botlarla göl yüzeyinde, gönüllüler ve jandarma ekipleri de iz takip köpeğiyle kıyılarda arama çalışmalarını yürüttü.Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 22 Şubat'ta AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" programı çıkışında Gülistan Doku'nun ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından olayın araştırılması için özel ekip görevlendireceğini belirtmesinin ardından kente gelen 4 kişilik ekip de Doku'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.