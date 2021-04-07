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65 metre yüksekliğindeki siloyu patlayıcılarla saniyeler içinde enkaza çevirdi

Patlatma uzmanı Mehmet Güler'in, Gaziantep'te bir çimento fabrikasında bulunan siloyu 60 kilogram patlayıcı kullanarak saniyeler içerisinde yerle bir etme anı kameralarca kayıt altına alındı. Mehmet Güler: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sudan yüksekliği kadar bir binaydı. Bu siloyu makine ile yıkmak oldukça riskliydi. Bu yüzden patlayıcı ile yıkıma girildi"

65 metre yüksekliğindeki siloyu patlayıcılarla saniyeler içinde enkaza çevirdi
AA

Türkiye'de çok sayıda altyapı projesinde patlatma uzmanı olarak görev yapan, Irak'ta patlattığı dev siloyla uluslararası belgesel kanallarının da dikkatini çeken Mehmet Güler, Gaziantep'te bir çimento fabrikasında bulunan 65 metre yüksekliğindeki siloyu yerleştirdiği patlayıcılarla saniyeler içerisinde yıktı.

Çok sayıda projede yıkım işini saniyeler içinde tamamlayan Mehmet Güler, silo patlatma konusunda ilk başarısını Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde 55 metre uzunluğundaki siloları yıkarak elde etti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 6 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasında oluşan dev yapıyı 5 bin 450 dinamit kapsülü kullanarak yıkmayı başaran Güler, uluslararası belgesel kanallarına da konu oldu.

Güler, son olarak Gaziantep'te bir çimento fabrikası içerisinde bulunan ve kullanılmayan 65 metre yüksekliğindeki siloyu 60 kilogram patlayıcı ve 248 kapsül kullanarak saniyeler içerisinde yıkarak yıkımı başarılı bir şekilde sonuçlandırdı.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sudan yüksekliği kadar bir bina

Mehmet Güler, AA muhabirine, patlayıcıların ayarlanması ve hesaplarla, yaklaşık bir aylık bir planlamanın ardından silonun yıkımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çukurova Üniversitesi Maden ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyelerinin hesaplamalar yaptığını dile getiren Güler, "Bugün 65 metre yüksekliğinde bir silo yıkımını gerçekleştirdik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sudan yüksekliği kadar bir binaydı. Bu siloyu makine ile yıkmak oldukça riskliydi. Bu yüzden patlayıcı ile yıkıma girildi. Diğer yaptığımız yıkımlar gibi başarılı oldu." dedi.

- "Türkiye'de bu sektör gittikçe ilerleyecek"

Daha önce yurt dışında da silo patlattığını anımsatan Güler, "Bugün yıkımı yapılan silonun 15-20 kat büyüklüğündeki siloları patlattım. Örneğin bugünkü siloda 164 delik vardı başka yıktığım yapılarda 10 bin delik vardı. Türkiye'de bu sektör gittikçe ilerleyecek. Çünkü yeni yapılan gökdelenler belli bir süre sonra hepsi patlayıcı ile yıkılmak zorunda kalacak. Makine ile yıkımlar yeterli olmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Güler'in kentteki 65 metre yüksekliğindeki siloyu patlayıcıları infilak ettirerek yaklaşık 10 saniyede enkaza dönüştürme anı, kameralarca saniye saniye kayıt altına alındı.

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