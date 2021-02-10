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65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama işlemlerinde son durum ne? Koronavirüs aşılama hangi aşamada?

65 yaş üstü aşılama işlemleri ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama işlemlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Aşılama işlemleri Türkiye'de de Ocak ayında başlamıştı. Sağlık Bakanlığı aşılama sıralamasına göre 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşılamada son durum ne?

65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama işlemlerinde son durum ne? Koronavirüs aşılama hangi aşamada?

Covid-19 Aşı sırası araştırılıyor. Aşılama çalışmalarında yaş grupları ve risk grupları belirleyici etmen olarak kabul edildi. Sağlık çalışanlarının aşılanma süreci tamamlandı. Yüksek yaş grubu aşılamaları kademeli olarak devam ediyor. Peki, Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

AŞI SIRALAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya böldü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak ve 1. aşama aşılama listesi tamamlanmış olacak.

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