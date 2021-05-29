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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi? 65 yaş yasaklar değişti! 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

Sağlık Bakanlığı aşı öncelik sıralamasına göre aşılama işlemleri büyük ölçüde tamamlanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleriyle ilgili kısıtlama değiştirildi. 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı belli oldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi, seyahat edebilir mi? İşte yeni karar!

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi? 65 yaş yasaklar değişti! 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda ülke genelinde 17 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasakları sona erdi. Tam kapanma tedbirlerinin sona ermesinin ardından uygulamaya giren kademeli normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Kademeli normalleşme kararlarına göre 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 YAŞ ÜSTÜ DESTEK HATTI

Sokağa çıkma kısıtlamalarında kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SEYAHAT İZNİ OLAN ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

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