65 yaş üstü karavancılar doğaya kavuşmak istiyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen tatilciler, çareyi karavan turizminde bulurken, yıllarını karavan ve kamp turizmine adamış 65 yaş üstü karavancılar ise sokağa çıkma kısıtlamasından şikayetçi.

Türkiye'de karavan turizminde tek yetkili federasyon olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü karavancıların evden çıkabilmesi, kamp ve karavan alanlarında konaklanması için federasyona bağlı tüm dernek üyeleri adında girişimde bulunduklarını söyledi.

Kamp yaşantılarına dönmek için sabırsızlandıklarını dile getiren Özdağ, "Karavan yaşamında her gün doğada yürüyüş ve spor ile daha sağlıklı olacağız. Karavan kültüründe herkesin kendi eşyasını kullanması gerektiği bilinci zaten var. Sosyal mesafe, karavancılar için eskiden beri var olan bir ifade. İki karavan aynı kampta yan yana bulunamaz. Karavan içindeki insanlar zaten aynı ailedendir. Başka karavancılarla temas azdır. Karavan özele saygılı, insana ve doğaya değer veren bir kültürdür." dedi.

Doğada ve sporla iç içe olan 65 yaş üstü kişilerin, uzun zamandır evde bulunmasının sağlıkları için sakıncalı olabileceğine işaret eden Özdağ, 3 aydır kamp ve karavan turizmi adına çalışılması gereken zamanda, kısıtlama nedeniyle aktif olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"CİMER'e başvuruda bulundum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılan Hestourex Fuarı Danışma Kurulu Üyesiyim. Cumhurbaşkanımız, turizm çeşitliliğine önem veren bir lider. Girişimimizin olumlu cevap göreceğini umuyorum. Federasyonumuza bağlı 65 yaş üstü, yıllarını kamp ve karavan turizmine vermiş karavancılara seyahatin serbest bırakılmasını istiyoruz."