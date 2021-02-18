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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü yasak saatleri ne, seyahat izni var mı?

Korona virüs aşılama çalışmalarında 65 yaş aşılamasına başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim açıklaması ve aşılama çalışmalarında 65 yaş aşılamasına başlanması "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. 65 yaş üstü yasaklar araştırılıyor. 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi, seyahat izni var mı? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri (18 Şubat)

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü yasak saatleri ne, seyahat izni var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınının bulaş hızını düşürmek amacıyla alınan kararlardan biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olmuştu. Okullarda yüz yüze eğitime geri dönme kararı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin bazı değişiklikler yapılmasına yol açtı. Kasım ayından beri günde sadece 3 saat dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü yasak ne zaman bitecek? sorusunun cevabını merak ediyor. 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ OTOBÜSE, METROYA, METROBÜSE, MİNİBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI: TOPLU TAŞIMA YASAĞINA EĞİTİM MUAFİYETİ

03.02.2021 Çarşamba günü saat 19:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha meclisinin aldığı karar göre;

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı olanlar, İçişleri Bakanlığının şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)
kullanma kısıtlamasından da muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Sadece örgün eğitime devam edecek olan okulların öğrenci/öğretmen/çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOSYAL DESTEK BİRİMLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

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