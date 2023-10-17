TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

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"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN SÜREKLİ YARARLANACAK"

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak."