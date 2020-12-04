65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın
AA

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında belirli saatlerde dışarı çıkabilen vatandaşlar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylarını kullandı.

Oylamaya katılan 68 yaşındaki Ethem Özkaya, yaşamda İsa Terli'nin çektiği, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk kez dışarı çıktığı anı yansıtan "6 güzel adam" isimli kareye oy verdi.

Seçtiği fotoğrafa ilişkin açıklamada bulunan Özkaya, "Biz de 65 yaş ve üstü olduğumuz için bunu oyluyorum, bize uygun olanı bu." dedi.

Özkaya, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", sporda da Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya katılan 82 yaşındaki Kemal Akmermer de yaşamda Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haberde Faisal Khan'ın "Keşmirli kadın" başlıklı karelerini seçti.

75 yaşındaki Hatice Zekiye Akmermer ise yaşamda Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi, haberde Khan'ın "Keşmirli kadın" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin dünya mirası XI
KÜLTÜR-SANATAnadolu medeniyetine ışık tutuyor
Barok döneme romantik yolculuk İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATBarok döneme romantik yolculuk İş Sanat'ta
Warner Bros.'tan sinema dünyasını kökten değiştirecek karar
KÜLTÜR-SANATSinema dünyasında devrim!
Serenay Sarıkaya devam edecek mi?
KÜLTÜR-SANATGözler Serenay Sarıkaya'da
'Mevlâna’nın Kedisi' kitapçılarda
KÜLTÜR-SANAT'Mevlâna’nın Kedisi' kitapçılarda
Suyun öneminin belgeseli
KÜLTÜR-SANATSuyun öneminin belgeseli
Lara Kamhi 'Cityscape'le İstanbul The Lights projesinde
KÜLTÜR-SANATLara Kamhi'den 'Cityscape'
'Kuşların Felsefesi'nden hayat dersleri
KÜLTÜR-SANAT'Kuşların Felsefesi'nden hayat dersleri
Türkiye'nin dünya mirası X
KÜLTÜR-SANATHristiyanlar'ın hac yeri
İKSV 'The Cinematic Orchestra'yı evinize getiriyor
KÜLTÜR-SANATEvde 'The Cinematic Orchestra' keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X