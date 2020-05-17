65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - ELAZIĞ

AA

24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 402 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak dışarı çıktı.Dışarı çıkan depremzedelerin bazıları şehrin işlek parklarına yürüyüş yapıp temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise yakınları ile zaman geçirerek hasret giderdi.Yaşanan depremden dolayı evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 67 yaşındaki Ayşe Akbulut, yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamadığını, kendileri için sağlanan imkandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Biriken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını kaydeden Akbulut, "Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüsten dolayı getirilen kısıtlamadan dışarı çıkamıyordum. Bugün bize dışarı çıkma izini verildi. Dışarı çıkacağım için çok mutluyum. Biraz yürüyüp hava alacağım, alışveriş yapıp eksikliklerimi gidereceğim. Dışarıda en çok gezmeyi özledim. Az da olsa biraz nefes alacağız." dedi.66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya da "Allah devletimize zeval vermesin, bir günlük ömrümüz bile varsa o devletimize feda olsun. Bizi huzura kavuşturdular. Konteyner kentte yaşıyoruz. Yerimiz iyi, huzurluyuz çok şükür. Tek sıkıntımız, dışarı çıkamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bugün bize o imkanı da sağladı." ifadelerini kullandı.