65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - MANİSA

AA

.Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Veli Karakoç, takım elbisesi ve fötr şapkasının yanı sıra yakasına yerleştirdiği karanfili ve bastonuyla dışarıya çıktı.Karakoç, bugün kendisi için bayram olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Yaklaşık 60 gündür evdeyiz. Dışarıya çıkma izni geldi. Bugün hem anneler günü hem de yaşlıların bayramı diyelim. Belki yarın olmayabilirim. Yaşım 80, topun ağzındayım. Evden çıkmadan günlüğüme de yazdım. Bugün yaşlılar bayramı, ben de bugünü en iyi şekilde kutluyorum."