65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı - KOCAELİ/SAKARYA/DÜZCE/KIRKLARELİ

AA

Sakarya, Bolu ve Düzce genelinde saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, en geç saat 15.00'de evlerine geri dönecek.Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı, Donatım Park ve diğer dinlenme alanlarında bol bol yürüyüş ve spor yaparak vakit geçirdi.Donatım Park'ta spor yapan 75 yaşındaki Cevat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.- "Herkes evde dursun, rahatına baksın"Spor yaparak zamanını değerlendirdiğini aktaran Yaman, "Evde yata yata kemikler duruyor, hareket yok. Biz de parka çıktık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bize fırsat verdi. Ne mutlu bize. Sağlık sıhhatim yerinde şükürler olsun." diye konuştu.Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Yaman, "Herkes evde dursun, rahatına baksın. Dışarı çıkmasınlar, maskelerini taksınlar, arkadaşlarıyla temas etmesinler, 2 metre uzak dursunlar. Bu hastalığın ne zaman biteceği belli değil. Kendimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.İzzet Tezdemir de 2 aydan beri ilk kez sokağa çıktığını, spor yapmak için parka geldiğini belirttti.Çarşıyı da dolaştıktan sonra evine geçip istirahate çekileceğini anlatan Tezdemir, "Çok güzel geldi. Ayaklarım iyice karıncalanmış, onun için 4 saati bol bol yürüyüş yaparak geçirmek istiyorum. İnşallah bu uygulama devam eder, arada çıkar hareket ederiz. Allah bu dertten bizleri kurtarsın." değerlendirmesinde bulundu.Bolu'da Atatürk Orman Parkı'nda yürüyüş yollarına çekilen bantlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaşlılar parka gelerek yürüyüş yaptı.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve parti yönetimi tarafından Atatürk Orman Parkı'na yürüyüş yapmak için gelen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıtıldı ve kadınların Anneler Gününü kutlanarak, karanfil takdim edildi.- "Uygulamanın devamını istiyoruz"Parka yürüyüş yapmak için gelen 66 yaşındaki Muhsin Cefakar, yaptığı açıklamada, uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, "Biraz yürüyelim de bacaklarımız açılsın. Yaklaşık 50 gündür evdeyiz ve dışarıya çıkmadık." dedi.Cefakar, evde kaldıkları sürede spor yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Başka bir yere çıkamadığımız için yapacak bir şeyimiz de yok. Bugünü çok bekledik. İnsanın yürümesi gerekiyor." diye konuştu.Kendilerine verilen süreyi yürüyüş yaparak tamamlamak istediklerini dile getiren Cefakar, "Evde ne kadar hareket de yapsan dışarısı kadar olmuyor. Bu uygulamanın devamını istiyoruz. Haftada iki gün falan olsa bundan sonra daha iyi olur. Bankaya gitmem gerekiyor ve bugün bankalar kapalı." ifadelerini kullandı.Düzce'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, bariyer ve şeritlerle yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı ve İstanbul Caddesi'nde yürüyüş yapmayı tercih etti.Bazıları ise parklardaki banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.- "Devletin tanıdığı imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz"Emekli öğretmen Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, uygulama kapsamında yaklaşık 2 ay aranın ardından il kez dışarı çıktığını belirterek, "Uzun zamandır evlerde kaldık, öyle gerekiyordu. Devlet böyle bir imkan tanıdı, değerlendirmeye çalışıyoruz. Güneşten D vitamini alıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, temiz hava alıyoruz. Etrafı görüyoruz. Şu an böyle güzellikleri yaşıyoruz." diye konuştu.Mustafa Çiftçi, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evde olduğum sürede genellikle Kur'an-ı Kerim okudum. Tefsir okudum. Haberlere baktım. Vakit öyle geçti. Tam 2 ay oldu. İki aydır ayakkabıları daha bugün giydim. Şimdi şöyle bir güneşlenmeye çıktım." ifadelerini kullandı.