65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de Cacabey Meydanı başta olmak üzere parklarda, caddelerde, mahallelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa pazar yeri, meydanlar ve parklarda zaman geçirdi.Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ne gelen vatandaşlar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske verilerek tezgahların olduğu alana alındı. Çocukları ve torunlarının rehberliğinde pazara gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, kısa süreliğine de olsa alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Gazi Park ve farklı mahallelerdeki parklara giden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.Pazar yerinde oğlu ile alışveriş yapan 72 yaşındaki Ayşe Koçyiğit, pazarda alışveriş yapmayı çok özlediğini belirterek Kırşehir'de meşhur olan ve bugünlerde toplanan "madımak" bitkisini almak için pazara geldiğini söyledi.Koçyiğit, uzun bir aradan sonra böyle bir imkan bulduğu için de yetkililere teşekkür etti.