65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - NEVŞEHİR

AA

Kentte, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar, yeşil alan ve park çevrelerinde yürüyüş yaptı.Bazı parklarda sosyal mesafe kuralına riayet ederek oturan vatandaşlar, bir taraftan sohbet etti bir taraftan da güneşlendi.Vatandaşlardan Ali Duyar (78),izin verilen vakit aralığını doya doya kullanabilmek için yürüyüş yaptıklarını, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettiğini belirtti.Sürekli evde bulunmanın sıkıcı olduğunu dile getiren Duyar, "Devletimizden Allah razı olsun. Devlet bizim için çabalıyor ama biz de sabırsızız. Günlerdir ilk kez dışarı çıkınca dünya varmış dedim. Arkadaşlarla biraz yürüdük dizlerimiz ağrıdı, oturuyoruz. İnşallah salgın bir an önce son bulur da eski günlere kavuşuruz." dedi.68 yaşındaki Ali Erdem ise "Dışarıya en son 13 Mart'ta çıkmıştım. Dizlerim tutulmuştu, şu an çok rahatladım. Dışarıda dolaşmayı çok özlemiştim." diye konuştu.