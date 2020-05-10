65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - DİYARBAKIR

AA

DiyarbakırYenişehir ilçesinde oturan Mahmut Gerger (67),salgına karşı alınan tedbir kararlarını desteklediğini vurgulayarak "Evde dizlerimiz tutulmuştu, dışarıyı çok özledik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.Parkta yürüyüşe çıkan Türkan İpek (65) ise kendileri için sağlanan bu imkanı fırsata çevirerek oğluyla dışarı çıktıklarını söyledi. Dışarıya çıktığı için mutlu olduğuna işaret eden İpek, "Hem dinlendik hem de hava aldık." ifadesini kullandı.Güllü Yılmaz (75) ise uzun süre dışarı çıkamadığı için arkadaşlarını özlediğini anlatarak "Daha önce böyle bir salgın görmemiştik. Bugün güzel havada gezdik, oturduk. Arkadaşlarımızı çoktan görmemiştim, onlara selam verdik." diye konuştu.