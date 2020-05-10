65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MUŞ

AA

Vatandaşlar, Muş Belediyesi Lale Parkı'nda hem yürüyüş yaptı hem de banklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak zaman geçirdi.Uzun bir süredir evden çıkmadığını belirten 68 yaşındaki Besra Altın, "Benim şeker, tansiyon, kalp sorunlarım var. Yaklaşık 3 aydır içerideyim ve ilk defa bugün çıktım. Yasaklara uydum ve bir gün dışarı çıkmadım. İlk defa bugün dışarı çıktım, hava aldım çok mutluyum." dedi.Koronavirüs salgını ülkede görüldüğünden bu yana evde olduğunu ifade eden Mehmet Ali Delebağ ise, "Hiç dışarı çıkmadım ve eşimle beraber ilk defa bugün serbest olması nedeniyle dışarı çıktık. Evde sıkılsak da mecburuz, bugün biraz nefes aldık ve çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.