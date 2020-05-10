65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı -BAYBURT

AA

BAYBURT - Bayburt'ta sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek evlerinden ayrılan yaşlılar, soluğu kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri kenarındaki yürüyüş alanlarında aldı.Arkadaşlarıyla buluşarak nehrin etrafında tur atıp sohbet eden yaşlılar, güneşli havanını 4 saat de olsa doyasıya tadını çıkardı.Bazı yaşlı vatandaşların ise ATM'lerden para çektiği ve marketlerde ihtiyaçlarını karşıladığı gözlemlendi.68 yaşındaki Abdulvahap Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama süresince evde kitap okuyarak, televizyondan haberleri takip ederek zamanını değerlendirdiğini belirtti.Evde kalarak kilo aldığından şikayet eden Kutluer, "Kısa bir süreliğine de olsa dışarı çıktım ve aldığım kilolardan kurtulmak için yürüyorum." ifadelerini kullandı.70 yaşındaki Necip Kırdan da kısıtlama süresince evden çıkmadığını ve çıktığında ise Bayburt'ta bahar geldiğini fark ettiğini sözlerine ekledi.