AA

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - GÜMÜŞHANE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Gümüşhane'de sokaklardan detaylar- 65 yaş üstü vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyarak dolaşmasından detaylar- 65 yaşındaki Sami Demir ve diğer vatandaşlarla röportaj

Gümüşhane'de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler ise istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Sokağa çıkan ve 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'na gelen kişilerin sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.Uzun bir ardan sonra sokağa çıkan 65 yaşındaki Sami Demir, yaklaşık 60 gündür sokağa çıkmadığını söyledi.Karardan mutlu olduğunu ve ilgili saatlerde dışarı çıktığını anlatan Demir, "Bugün hava da güzel. Biraz gezip bacaklarımızın açılmasını sağlayacağız. Bu karar bizim sağlığımız için. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.