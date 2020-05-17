65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - SİVAS

AA

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı’nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini belirtti.Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların 12.00 -18.00 saatlerinde istisna olarak dışarı çıkabilecekleri anımsatılarak, risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebebi olmadığı sürece evde kalmaları istenildi.